Раскрыт секрет строительства куполов соборов в Италии

Ученые с помощью компьютерного анализа выяснили, как возводились купола итальянских соборов. По словам специалистов, метод строительства в то время был не только наиболее безопасный и дешевый, но и наиболее экологичный.

Статью об исследовании ученых из Университета Бергамо опубликовал журнал Engineering Structures. Известно, что восьмигранные купола итальянских соборов были построены без использования опор или других элементов несущих каркасов. Вся нагрузка приходится на стены основного здания.

С помощью компьютерного моделирования исследователи смогли воссоздать каждый этап строительства. Выяснилось, что в XV веке впервые была использована своеобразная техника кладки, в которой роль каркаса, обеспечивающего жесткость, играли ромбы из уложенных «ступеньками» вертикальных кирпичей. Ромбы заполнялись кирпичами, уложенными по горизонтали.

По словам ученых, такая технология была не только безопасной и обходилась дешево, но и являлась наиболее экологичной. Специалисты считают, что способ можно применить и в современном строительстве. Например, роботы-беспилотники могут доставлять материал к месту укладки.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 18.05.20

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