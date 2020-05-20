101 мафиози получал от государства деньги как безработный бедняк

Калабрийская финансовая гвардия, проведя проверки выплат для беднейших слоев населения, обнаружила в списках получателей 101 мафиози из клана Ндрангета.
Все данные были обобщены и переданы в Итальянский институт социального обеспечения (INPS), который отменит получение денег для этих людей. По данным сайта Rainews, общая стоимость уже предоставленной денежной помощи оценивается в более чем полмиллиона евро. Мафиози получили бы еще полмиллиона евро, если бы мошенничество не было обнаружено.
Денежная помощь до 780 евро в месяц представляется государством людям, которые нуждаются и долгое время не могут найти работу.
В обмен на это получатели должны выполнять общественные работы, посещать тренинги и занять в перспективе одну из трех вакансий, соответствующих их квалификации. Выплаты можно получать в течение 18 месяцев, после чего заявка должна быть подана повторно.
Отметим, что Калабрия – беднейшая провинция Италии, а Ндрангета – крупная преступная группировка, царящая в ней. Доходы от деятельности клана оцениваются в десятки миллиардов евро.
Рим, Елена Васильева
Рим. Другие новости 20.05.20
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