Без алкоголя по вечерам и объятий, но уже с тусовками в барах. Как оживает самый пострадавший от Covid-19 регион Италии

В Италии постепенно снимают жесткие ограничения, которые были введены в стране из-за ситуации с коронавирусом. За все время с начала распространения инфекции на Апеннинском полуострове заразились более 230 тысяч человек, больше 32 тысяч умерли. Однако сейчас ситуация стабилизировалась – число новых случаев, как и летальных исходов, заметно снизилось, например, вчера в стране заболели 300 человек. Напротив, число выздоровевших стало расти быстрее.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Милана София, стабилизация эпидобстановки сказалась и на том, что итальянцам разрешили понемногу возвращаться к нормальной жизни. «Например, уже можно перемещаться в пределах своего региона. Я живу в Ломбардии, как вы знаете, она пострадала сильнее всего, пока что регион остается в красной зоне, поэтому мы не можем покинуть его пределы, равно как и к нам не может приехать никто извне. Власти обещали открыть границы между Ломбардией и Пьемонтом с 3 июня, но этого не произойдет. Еще есть риск заражения. Но другим регионам уже скоро можно будет путешествовать – и передвигаться в такие же области, то есть из зеленой зоны в зеленую. Не только в пределах страны, но и в пределах всего Евросоюза. Нам обещали сказать, куда и кому можно будет ездить ближе к июню», – рассказала собеседница агентства

По ее словам, внутри региона жизнь уже кипит. «С прошлой недели, с 18 мая, уже почти все открыто – магазины, бары, парикмахерские. Но они обязаны предоставить антисептический гель для рук, одноразовые перчатки посетителям, а также должны следить, чтобы не было скопления людей», – сказала София, уточнив, что на входе в магазины часто можно встретить очереди. Некоторые места по-прежнему закрыты – те, где владельцы не могут гарантировать меры безопасности.

Собеседница «Нового Дня» рассказала, что перемещаться можно теперь свободно, без спецпропусков и разрешений, но все обязаны ходить в масках, и правило это в целом соблюдается, но все чаще встречаются случаи, когда миланцы пренебрегают масками. «В метро, электричках, в общественном транспорте в целом, указано, куда можно садиться, а какие места нужно оставить свободными – для соблюдения дистанции. Обниматься, здороваться за руки, собираться в группы запрещено. За это штрафуют. Но народ гуляет, сидят за столиками в барах на улице, собираются группами, с опущенными масками, как ни в чем не бывало. Не хватает проверяющих, чтобы за всеми следить», – объяснила она. В прошлые выходные в районе Навильи, где много баров и ресторанчиков, несмотря на запреты, собралось очень много людей. «Это мекка для молодежи и фанатов аперитивов – так что собралось очень много народа. Большинство были в масках, но о соблюдении дистанции не было речи. Мэр города запретил продажу на вынос алкогольных напитков после 19:00», – сказала София. Собеседница агентства уточнила, что итальянские власти грозят вновь ужесточить режим, если число зараженных опять станет расти, но пока ситуация стабильна.

Милан, Екатерина Норсеева

Милан. Другие новости 22.05.20

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