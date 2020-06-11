Глава высшего совета здравоохранения Италии: «Предсказания второй волны – гадание, а не научные данные»

Глава Высшего совета здравоохранения Италии, член научно-технического комитета при правительстве страны Франко Локателли рассказал о ситуации с коронавирусом – по его мнению, вторая волна вероятна. «Мы должны быть готовыми справиться со второй волной вируса. Но если она случится, не думаю, что она будет столь же масштабной, что и первая», – сказал Локателли в эфире телеканала Rai 3.

По словам эксперта, пока что все предсказания о том, когда будет вторая волна, – это «гадание, а не научные данные». «Но возможно, что с приходом более холодных месяцев, в конце осени или зимой, может начаться повторное распространение коронавируса, поскольку он все еще циркулирует во многих частях света, в частности, в странах Латинской Америке и в Индия», – отметил он.

Локателли добавил, что в истории человечества еще не было направлено столько усилий разных стран мира на то, чтобы разработать и выпустить вакцину, способную гарантировать коллективный иммунитет. Он отметил вклад итальянского правительства в исследования, которые проводятся в этом направлении.

В частности, итальянцы исследуют подверженность разных возрастных групп коронавирусу. П словам Локателли, оценка распространения среди молодых людей инфекции может быть сделана неверно, поскольку тесты проводили только тем, у кого проявлялись симптомы, тогда как у многих коронавирус мог протекать без проявлений.

Что касается использования перчаток, рекомендуемых во многих странах для использования в общественных местах, то Локателли заявил, что это контрпродуктивно. «Я согласен с позицией Всемирной организации здравоохранения, заключающейся в том, что у населения нет необходимости их носить. Хорошая гигиена рук в значительной степени заменяет перчатки, которые дают ложное чувство безопасности», – подчеркнул он.

Рим, Елена Сычева

Рим. Другие новости 11.06.20

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