Европа готовится ко второй волне Covid-19: врачи уверяют, что придут к ней более подготовленными

Эксперты предупреждают о высоком риске второй волны эпидемии коронавируса в европейских странах. Так, в эти дни в Германии число новых случаев заражения: за последние сутки оно увеличилось на 587. На западе страны повторный карантин введен в двух районах для 360 тысяч жителей после массовой вспышки коронавируса на местном мясокомбинате.

В Италии, самой пострадавшей от инфекции стране Европы, суточный прирост новых случаев заражения составил 122.

«Мы готовы к тому, что пациенты с Covid-19 могут вернуться. Начало эпидемии застало нас врасплох, поэтому сейчас мы готовимся к работе на основе двух ключевых принципов – сдерживание распространения инфекции в обществе и в больничной среде и подготовка к резкому росту числа пациентов отделениях реанимации в случае второй волны», – рассказал «Евроньюс» профессор Маурицио Чеккони из медицинского университета Humanitas в Милане.

Сегодня в Италии 62 случая зафиксированы в северной Ломбардии, ставшей эпицентром вспышки заболевания. Пока в восьми из 20 областей Италии за прошедшие сутки никто не заразился, в 10 областях нет пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Профессор Джозеф Кеседжиоглу, Европейское общество интенсивной терапии делает такой прогноз: «Мы знаем, что нас ожидает, но надеемся, что все будет не так плохо как раньше. У нас есть план действий в государственных и частных больницах. У нас готовы дпольнительные койкоместа. Мы знаем, что делать в случае второй волны. У нас есть оборудование и медицинские принадлежности, но даже если все необходимое, самое главное, чтобы хватило медперсонала, сотрудников, которые ухаживают за пациентами».

В Португали обнаружены новые очаги распространения инфекции. В стране за последний месяц зарегистрировано свыше 9 200 случаев заражения, большинство из них пришлось на столичный регион. В связи с происходящим в Лиссабоне ужесточаются ограничительные меры – нельзя собираться группами более 10 человек, кафе и магазины должны закрываться к 8 часам вечера каждый день, отмечает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 24.06.20

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