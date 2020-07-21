В Италии и Швейцарии задержали 75 членов мафии

Правоохранительные органы Италии и Швейцарии провели совместную операцию против преступной организации ндрангета. В результате были задержаны 75 человек.

Спецоперацию при участии итальянской финансовой гвардии и швейцарских полицейских провели в южноитальянской провинции Катандзаро, пишет агентство ANSA. Всего по данному следственному делу проходят 158 человек.

Задержанных обвиняют в причастности к мафиозной деятельности, наркоторговле, отмывании денег, коррупции и других тяжких преступлениях. Силовики конфисковали 169 млн евро, принадлежащих преступным кланам.

В Италии уже несколько лет проводят массовые «чистки» среди мафиози. В ходе спецопераций задерживают десятки членов мафиозных кланов и их главарей.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 20.07.20

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