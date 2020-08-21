Родители не обязаны финансировать своих детей, закончивших учиться

Кассационный суд Италии постановил, что родители не обязаны материально поддерживать своих детей, окончивших учебу. Это ответ на апелляцию матери, не согласившейся с решением апелляционного суда о том, что бывший муж не должен выплачивать алименты своему более чем 30-летнему сыну.

Мать утверждала, что сын зарабатывал на жизнь учителем музыки и зарабатывал крайне мало, менее 300 евро в год. Этих денег ему было недостаточно для оплаты аренды своего жилья, поэтому он жил с матерью.

Однако судьи пришли к выводу, что после того, как сын (или дочь) окончил среднюю школу или колледж, родители не обязаны содержать их, пишет Corriere della Sera.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.08.20

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