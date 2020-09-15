Берлускони выписан из больницы после курса лечения от коронавируса

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из больницы в Милане, где он проходил лечение от пневмонии, связанной с коронавирусом, сообщает CNN.

83-летний медиамагнат, впервые ставший лидером страны в 1994 году, был госпитализирован 3 сентября в больницу Сан-Раффаэле, его тест на Covid-19 оказался положительным.

После выписки из больницы Берлускони сообщил журналистам на коротком брифинге, что этот опыт с коронавирусом был самым опасным испытанием в его жизни.

По данным министерства здравоохранения, в Италии за последние 24 часа зарегистрировано еще шесть смертей от коронавируса, в результате чего общее число погибших составило 35610 человек.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии неуклонно растет, достигнув 187 в воскресенье.

Однако страна пока продолжает попытки нормализовать постпандемийную жизнь. Некоторые итальянские школы вновь открылись в понедельник. Учащимся и учителям выдали маски и дезинфицирующее средство для рук, предпринимаются попытки соблюдать в классах социальное дистанцирование, но многие школы так морально устарели, что помещений для необходимой рассадки в классах учеников просто не хватает. В некоторых городах рассматривается возможность проводит обучение в церквях или временных обогреваемых шатрах. Кроме того, в Италии высокий процент учителей старше 50 лет – группы повышенного риска заражения коронавирусом.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 10.09.20

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