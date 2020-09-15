Аэропорт Рима признан самым безопасным в плане распространения коронавируса

Аэропорт Рима Фьюмичино признан самым безопасным в плане защиты от распространения коронаворусной инфекции. Он первым получил пять звезд в новом рейтинге от Skytrax, международного рейтингового агентства аэропортов.

Хотя Skytrax наиболее известен своим ежегодным рейтингом лучших аэропортов мира, глобальный кризис, связанный с Covid-19, побудил эту организацию придумать новое ранжирование, основанное на вопросах гигиены, сообщает CNN Travel.

Согласно пресс-релизу Skytrax, организация основывала свой рейтинг на сочетании процедурных проверок эффективности, анализа визуального наблюдения и других показателях.

Аэропорт Фьюмичино (FCO), также известный как международный аэропорт Леонардо да Винчи, является самым загруженным аэропортом Италии.

1 сентября в аэропорту открылся центр тестирования на Covid-19 площадью 7000 квадратных футов, которым управляет Красный Крест Италии.

Но Skytrax отметила в своем обзоре не только быстрое и организованное тестирование. Аэропорт получил баллы за наличие легко читаемых вывесок на нескольких языках, строгое соблюдение правил ношения масок, явное присутствие уборщиков и эффективность благодаря объединению всех входящих и исходящих рейсов в один терминал для упрощения отслеживания.

Пока Skytrax, головной офис которого находится в Великобритании, может проверять только европейские аэропорты.

Помимо Фьюмичино, в рейтинг попали и три других воздушных гавани Европы – это аэропорт Малага-Коста-дель-Соль (AGP) в Испании, аэропорт Ниццы Лазурный берег (NCE) во Франции и аэропорт Хитроу в Лондоне ( LHR).

Согласно рейтинговой системе Skytrax, пять звезд означают «очень высокие стандарты чистоты и технического обслуживания в аэропорту», ​​четыре звезды – «хорошо», а три – «средние». Две звезды, самый низкий рейтинг, означают, что протоколы аэропорта по борьбе с Covid-19 нуждаются в доработке.

В ближайшее время Skytrax надеется оценить аэропорты в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии – это произойдет после открытия большинства границ, закрытых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 15.09.20

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