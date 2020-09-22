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Вторник, 22 сентября 2020, 13:45 мск

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Парламент Италии будет сокращен на треть

Итальянцы проголосовали на референдуме за сокращение размера парламента страны более чем на треть.

За данное изменение проголосовало почти 70% людей, ко вторнику подсчитаны уже практически все бюллетени, сообщает ВВС.

Количество депутатов в нижней палате будет сокращено с 634 до 400. Сенат также будет сокращен.

Референдум был продвинут «Движением пяти звезд», входящим в правящую коалицию. Его авторы утверждали, что уменьшение депутатского корпуса снизит расходы на его содержание.

Референдум проводился в выходные одновременно с несколькими ключевыми региональными выборами, результаты которых были расценены как неудача для лидера крайне правой Лиги Маттео Сальвини и победа левоцентристской Демократической партии, которая является частью коалиционного правительства премьер-министра Джузеппе Конте.

Общее количество депутатов и сенаторов будет сокращено с 945 до 600. Это изменение уже прошло через парламент. Но его нужно было поддержать на референдуме, потому что оно вносит поправки в итальянскую Конституцию. Поправки в саму Конституцию необходимо будет внести до выборов 2023 года.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, высокопоставленный представитель «Пяти звезд», назвал результат «историческим». «Мы можем вернуться к нормальному парламенту с меньшими привилегиями и на 345 мест меньше», – сказал он.

В октябре прошлого года «Движение пять звезд» заявило, что оптимизация парламента сэкономит стране 1 миллиард евро за 10 лет.

Однако критики утверждают, что этот шаг ослабит авторитет парламента и принесет минимальную экономию средств, сообщает ВВС.

Рим, Елена Васильева

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