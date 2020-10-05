На юге Франции и севере Италии катастрофические наводнения – часть населенных пунктов смыло

По меньшей мере четыре человека стали жертвами наводнений на юге Франции и на севере Италии. Спасатели ищут десятки пропавших без вести. В поисковой операции задействованы военные и пожарные, французские власти отправили на помощь четыре вертолета.

Власти итальянских регионов Пьемонт и Лигурия просят правительство ввести режим чрезвычайного положения, сообщает «Евроньюс».

Шторм «Алекс» обрушился на Францию и Италию в пятницу. Потоками воды смывало мосты и дома, сейчас спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим, многие из которых лишились практически всего имущества.

На Лазурном берегу всего за полдня выпала почти среднегодовая норма осадков – 500 миллиметров. По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, таких дождей в стране не было никогда, по крайней мере, с тех пор, как начали вести метеонаблюдения, отмечает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.10.20

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