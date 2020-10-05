В Италии раньше срока созрели каштаны

В Италии из-за хороших погодных условий в этом году раньше срока созрели каштаны. Как сообщает агентство ansa.it, хороший урожай зафиксирован во всех производственных районах Италии, от Кунео до Монте-Амиата, от Тоскано-Эмилийских Апеннин до центральных Апеннин, а также в нижнем Лацио и Кампании. Сообщается, что первые каштаны также хорошего качества, сладкие и не имеют изъянов.

Впрочем, спрос на товар пока в Италии низкий. Производители связывают это ковидом, пандемия которого не позволяет проводить местные фестивали и мероприятия, где спрос на каштаны традиционно высок. Но, учитывая, что осенний сезон приближается к пику, а температуры снижаются, у людей должен появится соблазн купить продукт, что приведет к увеличению спроса.

На оптовых рынках, отмечает ansa.it, средние цены на этот период колеблются от 2,50 до 3,50 евро / кг для средних размеров каштанов и от 3,50 до 4, 50 евро / килограмм за крупный размер.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.10.20

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