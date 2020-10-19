Премьер-министр Италии объявляет об очередных ограничениях из-за ковида

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в воскресенье объявил о дальнейшем ужесточении ограничений в стране после роста числа случаев коронавируса пятый день подряд.

В ресторанах будет разрешено обслуживать не более шести человек за столом, а после 18:00 будет разрешено только обслуживание столов. Сидение за барной стойкой – упраздняется. Игровые заведения должны закрываться в 21:00, а местные развлекательные мероприятия любого свойства – запрещены.

Тренажерные залы и бассейны могут оставаться открытыми, но Конте предупредил, что они будут закрыты, если не будут соблюдать протоколы безопасности.

«Эти меры направлены на то, чтобы избежать повторной национальной изоляции. Страна не может столкнуться с новым локдауном, который поставил бы под угрозу экономическую ситуацию всей страны», – отметил Конте.

По его словам, мэрам будет разрешено вводить комендантский час в общественных местах после 21:00 по своему усмотрению, исходя из ситуации в конкретном городе или населенном пункте.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 15.10.20

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