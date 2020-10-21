В Милане супругов оштрафовали за поцелуи на улице без масок

Штраф в 400 евро был выписан в Милане паре, которая целовалась на улице и сняла маски. По мнению полиции, такое поведение нарушило ограничения по коронавирусу. Пыталась оправдаться, что в момент поцелуя рядом с ним никого не было, но безуспешно. По данным Daily Mail, полиция не смягчилась и после того, как стало известно, что молодые люди живут вместе уже два с половиной года – представителям правопорядка были показаны соотвествующие фотографии. По полиция осталась непреклонна – оказалось, что в соответствующих документах итальянец и его польская жена имели разные адреса прописки.

В Италии в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса люди не могут подходить друг к другу без масок более, чем на один метр. Исключение составляют лица, проживающие в одном домохозяйстве. Однако, по официальным данным, в данном случае это условие не было выполнено, ведь прописка оказалась разной, хотя на самом деле супруги и живут вместе.

Милан, Елена Васильева

Милан. Другие новости 19.10.20

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