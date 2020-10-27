Папа Римский отпразднует Рождество без верующих

Папа Римский ближайшее Рождество отметит без верующих. К такому решению, как сообщает Католическое информационное агентство (CNA) пришли в Ватикане в связи с ситуацией с распространением в мире коронавирусной инфекции.
Напомним, что Папа Франциск уже проводил службу без прихожан в Пасху – он молился за завершение пандемии коронавируса COVID-19 в мире и зачитал особую молитву Urbi et Orbi с лестницы базилики Святого Петра.
Эту молитву Папа Римский обычно произносит дважды в год – на Рождество и Пасху.
Папа Франциск также прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, которые попали в ураган. Соответственно, пандемия была сравнена понтификом с ураганом: «Густая тьма спустилась на наши площади, улицы и города; она властвует над нашими жизнями, наполняя все оглушительной тишиной и гнетущей пустотой. Мы осознали, что находимся в одной лодке, все уязвимы и дезориентированы, но, в то же время, важны и нужны, все призваны оставаться вместе».
Служба прошла под дождем и посреди полностью пустой главной площади Ватикана.
Очевидно, на Рождество история с молитвой на ступенях базилики святого Петра при пустой площади Ватикана повторится.
Рим, Елена Васильева
Рим. Другие новости 27.10.20
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