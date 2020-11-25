Коронавирусный кризис может существенно уронить рождаемость в Италии

Текущий медицинский и экономический кризис, связанный с пандемией, может отрицательно сказаться не только на количестве смертей, но и на уровне рождаемости в Италии. «Фактически, правомерно предположить, что атмосфера страха и неуверенности, растущие трудности материального характера (связанные с занятостью и доходом), порожденные недавними событиями, будут отрицательно влиять на выбор итальянских пар в отношении вопроса о том, чтобы завести ребенка», – сообщил президент ISTAT Джан-Карло Блангиардо во время слушаний в бюджетных комитетах Палаты и Сената.

«420 тысяч рождений, зарегистрированных в Италии в 2019 году, которые уже представляют собой минимум за более чем 150 лет, могут упасть, согласно сценарию ISTAT, обновленному на основе самых последних тенденций, примерно до 408 тысяч в окончательном балансе текущего года… А затем прогнозируется снижение до 393000 в 2021 году», – добавил Джан-Карло Блангиардо.

Кризис в большей степени затронул юг Италии и молодежь, но на этот раз пострадали в основном женщины – в основном занятые в сфере услуг (сектор, в котором было на 809 000 сотрудников меньше, чем во втором квартале 2019 года). «Уровень занятости для женщин в возрасте 15-64 лет составил 48,4% против 66,6% мужчин, что ставит нас на предпоследнее место европейского рейтинга – чуть выше Греции», – продолжил президент ISTAT: которого цитирует агентство ansa.it.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 23.11.20

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