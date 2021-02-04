Марио Драги согласился попробовать сформировать новое правительство Италии

Экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился предпринять попытку сформировать техническое правительство Италии после того, как переговоры между политическими партиями не привели к созданию жизнеспособной правящей коалиции. После встречи с президентом Серджо Маттареллой Драги сказал, что начинает консультации. Он так же поблагодарил Маттареллу за оказанное ему доверие, сообщает агентство «Евроньюс».

«Мы переживаем сложный момент: глубочайший кризис в области здравоохранения с его тяжелейшими последствиями для жизни людей, для экономики и общества. Осознание наличия чрезвычайной ситуации требует определенной реакции и поиска продуманных ответов. С надеждой на то, что они будут найдены и стремлением к выполнению этих задач, я откликнулся на просьбу президента Республики», – прокомментировать экс-глава ЕЦБ Марио Драги.

Привлечь Драги к формированию кабинета министров глава государства решил из-за кризиса в правящей коалиции, который привел к отставке премьера Джузеппе Конте. Коалиция состояла из «Движения пяти звезд», Демократической партии, и небольших партий «Свободные и равные» и «Живая Италия». После того, как последняя вышла из альянса, она утратила абсолютное большинство в сенате. Президент заявил, что в нынешних условиях пандемии проведение новых досрочных парламентских выборов невозможно.

Драги выразил надежду на то, что в парламенте его поддержат: «Я уверен, что единство родится из диалога с партиями, парламентскими группами, и общественными силами».

Однако пока не ясно, как произойдет процесс формирования нового правительства. В частности, «Движение пяти звезд», похоже, не в восторге от варианта формирования технического органа управления.

Рим, Елена Васильева

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