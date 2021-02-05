У итальянского бомжа, замерзшего на вокзале, оказался дом в Калабрии, две машины и 100 тысяч евро на счету

На счету 75-летнего итальянского бомжа, замерзшего на миланском вокзале на прошлой неделе, было более 100 000 евро. Он также получал приличную ежемесячную пенсию, сообщает газета Corriere della Sera.

Умберто Кинтино Диако уехал из родной Калабрии в Мюнхен в возрасте 17 лет. Чем он зарабатывал на жизнь в Германии, не совсем понятно. В любом случае, на момент смерти у него было накоплено более 100 тысяч евро и еще 19 тысяч евро было размещено в акциях и ценных бумагах. Кроме того, он получал ежемесячную пенсию из Мюнхена в размере 750 евро. Выяснилось также, что он владел домом и двумя фургонами в Калабрии, за которые должным образом заплатил страховку.

Когда его нашли мертвым на самодельной кровати из простыней и картона на вокзале Порта Гарибальди в Милане, у него было 1235 евро наличными.

Как сообщает Corriere della Sera, Умберто Кинтино Диако, уйдя из дома, жил «как привидение» и отказывался от контактов с семьей. «Я понимаю, что он сам выбрал такую ​​жизнь, но мы никогда не прекращали его искать», – сообщила его сестра. В реестре пропавших без вести было указано, что Диако 55 лет.

Газета пишет, что имущество покойного было обнаружено в почтовом ящике католической благотворительной организации Каритас, которая, якобы, была единственной организацией, которой он доверял. Волонтеры благотворительной организации пытались помочь ему, но, по их словам, он страдал тяжелым психическим расстройством.

«Он никогда не просил денег и не ел. Социальный работник приходил к нему несколько раз, но каждый раз он отказывался от помощи. Мы сожалеем о его смерти», – сообщили СМИ в благотворительной организации.

Милан, Елена Васильева

Милан. Другие новости 04.02.21

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