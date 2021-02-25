В Италии сотни гробов упали с кладбища на скале в море

В понедельник в итальянском городке Камольи в море обрушилась часть скалистого обрыва, на котором стоит местное кладбище. Сотни гробов оказались в воде.

Кладбище в Камольи, городке недалеко от Генуи, было построено более ста лет назад на скалистом утесе над морем. Еще в субботу, 20 февраля, местные рабочие заметили трещину в скале и на всякий случай прекратили работы на берегу. В понедельник произошел оползень, и часть кладбища вместе со скалой упала в море.

«Пока что мы насчитали 200 гробов, которые оказались в воде, пока что поймано только десять. Ситуация с остальными будет решена в ближайшие дни, в зависимости от того, как поведет себя море», – рассказал СМИ Джакомо Джампедроне, отвечающий за спасательную операцию.

Команда геологов также участвует в спасательных операциях, используя дроны, чтобы определить, может ли произойти еще один оползень. В то же время портовые власти Генуи закрыли весь район, чтобы не дать гробам уплыть в море.

«Это невообразимая катастрофа, весь город беспокоится о своих мертвых», – заключил мэр Франческо Оливари.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.02.21

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