Италия начинает испытания собственной вакцины от коронавируса

В Италии началось испытание первой местной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает агенство ANSA, препарат разработан в сотрудничестве с Rottapharm Biotech из Монцы. Первый здоровый доброволец из 80-ти, был вакцинирован сегодня в больнице Сан-Херардо в Монце.

Клинические испытания проводятся под контролем Национального института рака в Фонде Паскаля в Неаполе, Национального института инфекционных болезней Лаццаро ​​Спалланцани в Риме и больницы Сан-Херардо в Монце.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 28.02.21

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