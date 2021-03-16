Еще одна итальянская деревня выставила за бесценок брошенное жилье

Лаурензана присоединяется к ряду итальянских городов, которые продают брошенное жилье за бесценок.

Дома предлагаются в классическом стиле за один евро, но на этот раз желающим не нужно вносить обязательный залог, как в других местах. Это может сыграть в его пользу, хотя условие ремонта имущества в отведенное время по-прежнему действует.

Продажа домов за евро стала популярной в последние годы во многих деревнях итальянской сельской местности, где наблюдается сокращение населения. В Лаурензане, расположенном в регионе Базиликата, хотят выделиться среди конкурентов, и сделать предложение еще более привлекательным. Таким образом, потенциальным покупателям не нужно будет вносить залог, размер которого обычно составляет от 2000 до 5000 евро, сообщает CNN.

«Мы хотим помочь новичкам купить дом своей мечты, не усложняя ситуацию сложными процедурами и строгими требованиями», – пояснил мэр Микеле Унгаро. «Иногда бывает сложно обойти все правила, особенно если вы иностранец. Мы хотим, чтобы это было приятным приключением, а не обузой», – добавил мэр.

Он заявил, что именно по этой причине муниципалитет не будет требовать от покупателей залога, который послужил бы страховкой на своевременную реконструкцию дома. «Это немного похоже на угрозу», – думает Унгаро о залоге, добавляя, что он полагается на совесть и приверженность каждого из покупателей. Тем не менее, процесс ремонта будет контролироваться.

Оформление документов и перевод недвижимости также должны стоить минимум, и, по словам мэра, люди могут получить выгоду от низких налогов на юге Италии. Тем не менее, будущие владельцы должны дать согласие на ремонт домов в течение определенного периода времени, а именно в течение трех лет, и планы также должны быть представлены заранее.

Жить в доме не обязательно

По словам мэра Унгаро, люди должны с самого начала идеально представлять свои планы. «Если мы будем завалены электронными письмами, в которых не будет никакой дополнительной информации, мы ничего не добьемся. Цели являются ключевыми для нас и значительно помогут ускорить весь процесс», – полагает мэр, поясняя, что заброшенные дома бывают разного размера и разной степени разрушения. Таким образом, ремонт отдельных домов будет отличаться.

Будущие владельцы также должны указать, будут ли они использовать дома как дачи, гостевые дома или магазины. В этом план муниципалитета Лаурензана также отличается от многих других городов, где от покупателей часто требуется въехать хотя бы на определенное минимальное время. Однако Унгаро хочет сделать предложение как можно более привлекательным, чтобы привлечь людей, как только пройдут текущие ограничения на поездки из-за коронавируса.

Город Лаурензана – типичная итальянская деревня со старыми мощеными улочками и каменными домами. Кроме того, по данным CNN, регион Базиликата находится за пределами большинства туристических достопримечательностей, поэтому здесь нет опасности скопления людей.

Рим, Елена Васильева

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