Италия медленно выходит с карантина: уже можно в рестораны и музеи, в кино и театры

Правительство Италии смягчило карантинные ограничения в большинстве регионов страны. Это означает, что во многих городах снова открылись музеи, террасы кафе и ресторанов, с некоторыми оговорками возобновляют работу театры и кинозалы.

«Это прекрасно и уродливо одновременно, – рассуждает житель итальянской столицы Джанни Демирджан. – Рим заслуживает немного большего числа гостей. Он особенно прекрасен, потому что мы тут одни, можно фотографировать и не просить кого-либо подвинуться. Но это и ужасно, потому что в музеях могло бы быть больше людей».

Оранжевый режим санитарной угрозы сохраняется в пяти областях Италии: Калабрии, Апулии, Базиликате и Валле-д'Аоста, а также на Сицилии. Сардиния остаётся в красной зоне, сообщает «Евроньюс».

С выходом из карантина актуальнее становится вопрос о возвращении туризма. Важным шагом в этом направлении может стать допуск в ЕС привитых от коронавируса американцев. О таких планах рассказал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц:

«Использование в США вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств, способствует возобновлению поездок в ЕС. Мы предложили ввести цифровые зеленые сертификаты, чтобы страны союза могли выделять людей, которые привиты одобренными вакцинами. Фактически мы уже обсуждаем с нашими американскими коллегами цифровые зеленые сертификаты, в том числе вопросы проверки целостности и соответствия данных».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 26.04.21

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