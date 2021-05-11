Берлускони госпитализирован – ему снова предстоит лечить последствия перенесенного ковида

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони снова госпитализирован во вторник, 11 мая, для лечения последствий Covid-19. В больницу он попал всего через десять дней после последней выписки, сообщают в окружении политика.

84-летний Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан-Рафаэль в Милане, сообщили AFP источники в политической партии Forza Italia, которую возглавляет Берлускони. Он покинул то же учреждение 1 мая, пробыв там более трех недель, чтобы лечить последствия Covid-19, которым он заразился в сентябре.

Миллиардер, перенесший серьезную операцию на открытом сердце в 2016 году, в последние месяцы увеличил количество госпитализаций: в марте он провел несколько дней в миланской больнице, официально – для плановых медицинских осмотров, связанных с мужским здоровьем. В феврале он провел ночь в больнице после небольшого падения, но в январе он оставался на несколько дней в Кардио-торакальном центре Монако из-за проблем с сердечной аритмией. А в сентябре его госпитализировали с инфекцией легких, связанной с Covid-19.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 11.05.21

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