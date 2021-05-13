Папа Франциск провел первую за шесть месяцев публичную аудиенцию

Папа Франциск сообщил верующим, собравшимся в Ватикане в среду, что он рад видеть их «лицом к лицу» на своей первой публичной аудиенции с ноября прошлого года.

Еженедельные аудиенции Папы с общественностью были приостановлены из-за ограничений, связанных с Covid-19, сообщает CNN.

Скопление верующих, примерно 300 человек в масках, находилось на улице во внутреннем дворе Сан-Дамасо в Ватикане. Публике измеряли температуру и пропускали через металлоискатели перед тем, как пропустить во двор.

Папа Франциск не носил маски. Он остановился, чтобы поговорить, пожать руки и раздать автографы.

«Неприятно говорить в пустой комнате перед камерой», – сказал Папа, имея в виду месяцы, когда он проводил аудиенцию в прямом эфире из Апостольской библиотеки Ватикана.

Ватикан впервые приостановил папские аудиенции с общественностью в марте прошлого года из-за ограничений Covid-19, а затем ненадолго возобновил их в сентябре, прежде чем всплеск числа случаев вынудил закрыть их в ноябре, сообщает CNN.

Ватикан, Елена Васильева

Ватикан. Другие новости 11.05.21

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