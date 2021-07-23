С 6 августа Италия вводит пропуска здоровья для посещения общественных мест

6 августа Италия вводит обязательный пропуск для посещения закрытых мест, таких как бары и рестораны, – постановило правительство во главе с Марио Драги вечером в четверг, 22 июля.

«Пропуск здоровья – это инструмент, позволяющий итальянцам продолжать свою деятельность с гарантией того, что они не окажутся среди заразных людей», – пояснил премьер-министр во время пресс-конференции в Палаццо Киджи, резиденции правительства в Риме, после того, как Совет Министров утвердил данную меру. Помимо баров и ресторанов, этот пропуск потребуется для входа в бассейны, спортивные залы, музеи, кинотеатры и театры, а также в игровые комнаты.

Пропуск здоровья также потребуется для проведения спортивных мероприятий, концертов, шоу, ярмарок и конференций, особенно для проведения собраний и источников заражения. Дискотеки будут закрыты до дальнейшего уведомления, но этот сектор получит государственную помощь.

Пропуск здоровья, называемый на полуострове «зеленым пропуском», может быть выдан после первой дозы вакцины от ковида, а также людям, переболевшим Covid-19, и тем, кто получил отрицательный результат теста в течение предыдущих 48 часов. Принятие пропуска здоровья стали объектом спора в правительственном большинстве, лидер Лиги Маттео Сальвини, в частности, предостерег коллег от «драконовских, импровизированных и неизмеримых решений, лишающих большинство итальянцев их права на право на труд и свободу передвижения».

В настоящее время в Италии ежедневно регистрируется несколько тысяч новых случаев заболевания и несколько случаев смерти, и эти показатели будут только расти. В четверг было зафиксировано 5057 случаев заболевания, таким образом, отметка в 5000 новых случаев превышена впервые с 21 мая 2021 года. «Вариант Delta опасен, потому что он распространяется быстрее, чем другие варианты», – предупредил Марио Драги. «Я приглашаю всех итальянцев пройти вакцинацию, и сделать это немедленно», – призвал Драги, радуясь тому, что «более половины итальянцев завершили цикл вакцинации».

Рим, Елена Васильева

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