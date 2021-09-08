Папа отправил 15 тонн мороженого в тюрьмы Рима

Папа Римский этим летом отправил в тюрьмы Рима 15 тонн мороженого. От именно главы Римской католической церкви заключенным лакомство привозил кардинал Конрад Краевский, сообщает пресс-служба Ватикана.

Типичное для Италии сладкое угощение получили заключенные в старой тюрьме Регина Коэли на берегу Тибра в центре мегаполиса и в более современном пенитенциарном учреждении Ребиббиа на окраине города.

Это лето было одним из самых теплых в Италии из когда-либо зарегистрированных – в Сицилийских Сиракузах в начале августа отмечалось 48,8 градуса по Цельсию. Reuters напоминает, что если рекорд подтвердится, это будет самая высокая зарегистрированная температура в Европе.

В заявлении Ватикана говорится, что офис Краевского также отправил компьютерный томограф (КТ) на сумму 600000 долларов в медицинское учреждение на Мадагаскаре и около двух миллионов евро в качестве финансовой помощи медицинским учреждениям в трех неназванных африканских государствах.

Ватикан, Елена Васильева

Ватикан. Другие новости 27.08.21

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