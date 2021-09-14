Ученые исследовали обувь Микеланджело и выяснили, что он маленьким человеком

Работа Микеланджело Буонарроти оставила огромный след в истории искусства. При этом, как выяснил ученые, самом он был очень небольшим человеком.

Как сообщает сайт Live Science, прийти к такому мнению ученым позволило исследование обуви гения. Исследователи из Центра судебно-антропологических, палеопатологических и биоархеологических исследований (FAPAB) в Аволе (Италия) повторно исследовали пару кожаных ботинок и одну кожаную туфлю (другую украли в 1873 году), которые, предположительно, принадлежали художнику и были найдены после его смерти.

После тщательного измерения обуви и других личных вещей известного скульптора ученые пришли к выводу, что его высота не превышала 160 сантиметров. Они также сравнили свои находки с описаниями того периода, в частности с описанием Микеланджело его современником, художником и писателем Джорджем Вазари (1511-1574 гг.). Он писал, что Микеланджело (1475-1564) был «широк в плечах», но в остальном его тело было «относительно стройным» и что его фигура была средней.

Он страдал от подагры и артрита.

По сравнению с сегодняшним днем ​​рост в 160 сантиметров (или меньше) – это немного. Сегодня средний европеец имеет рост на десять сантиметров больше. Однако во времена Микеланджело – а фактически через несколько столетий после его смерти – такая высота была относительно обычным явлением. Европейцы начали «расти» только во второй половине XIX века, когда социальные условия жизни начали улучшаться.

Что касается обуви Микеланджело, то все изучаемые экземпляры были одинаковыми по размеру, что свидетельствовало о том, что ее носил один и тот же человек. Их веками приписывали Микеланджело. Однако итальянские исследователи не исключили, что они также принадлежали другому мужчине в доме художника, например, члену семьи или одному из его потомков.

Останки Микеланджело никогда не эксгумировались и не анализировались, что затрудняет проверку того, как он выглядел, когда умер в возрасте более 88 лет – то есть для своей эпохи он был явным долгожителем.

Из подсказок, найденных в его трудах и портретах, исследователи пришли к выводу, что в конце жизни он страдал от подагры, тяжелого артрита, а также от отравления свинцом их красок.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 09.09.21

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