Заключенному с помощью дрона доставили в тюрьму пистолет и мобильник

Власти Италии пытаются выяснить, как 28-летнему заключенному из Неаполя удалось получить пистолет, из которого он выстрелил в другог заключенного, а также мобильный телефон, по которому после совершения преступления, он позвонил своему адвокату. Наиболее вероятным следователи считают вариант, что оружие за решетку было доставлено с помощью дрона.

Молодой человек, отбывающий наказание в тюрьме строгого режима во Фрозиноне, сначала в воскресенье пригрозил охраннику пистолетом, заставил его передать ключи от камеры, вышел из нее, а затем выстрелил в одного из заключенных в другой камере.

После этого он позвонил адвокату по мобильному телефону и тот посоветовал своему клиенту бросить оружие. Осужденный послушался, но после телефонного звонка проглотил SIM-карту.

По версии следствия, молодой человек, по всей видимости, отомстил за то, что несколько дней назад был избит группой заключенных.

Начальник тюрьмы Кармело Кантоне подтвердил СМИ информацию об оружии и телефоне, но не стал ничего говорить о способе получения данных предметов заключенным.

Дрон как средство доставки заключенных использовался в Италии и ранее. В октябре 2018 года с помощью него, к примеру, телефон и наркотики были доставлены в камеру в тюрьме в Таранто на юге Италии.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 16.09.21

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