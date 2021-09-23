Антипрививочники затравили бренд Valentino за кофту с надписью «Вакцинирован»

Модный дом Valentino выпустил кофту с капюшоном с надписью «Vaccinated» («Вакцинирован») и подвергся критике со стороны подписчиков в Instagram.

В официальном аккаунте Valentino появилось фото, на котором худи примерил креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли. «Вакцинация стала наиболее эффективным способом борьбы с этой глобальной пандемией, а также символом уважения к другим и социальной ответственности», – подписал фото Пиччоли.

Новый предмет одежды был выпущен в сотрудничестве ЮНИСЕФ. Все доходы от его продажи пойдут на покупку вакцин, которые затем отдадут нуждающимся странам. Худи выпустили ограниченным тиражом, цена одного предмета составит 690 долларов, пишет Reuters.

Однако подписчики не оценили порыва модного дома и обвинили его в политизированности. «Займитесь модой. Дайте нам принимать собственные решения по поводу своего здоровья», – написал один из пользователей. Более того, антипрививочники хэштегом призвали к бойкоту бренда.

Рим, Зоя Осколкова

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