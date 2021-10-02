Президент Италии ищет новое жилье в Риме

Президент Италии Серджио Маттарелла ищет новый дом в Риме. В среду днем, как сообщает Corriere della Sera, глава государства посетил квартиру в полуцентральном районе столицы, между Виллой Ада и Виллой Боргезе.

В квартире в настоящее время проживает молодая женщина, которая уже расторгла договор, но пока находится там и помогает в показах: когда она открыла дверь и оказалась перед президентом республики, она не смогла устоять и увековечила этот момент, попросив главу государства сделать с ней селфи.

Маттарелла просьбу принял и сфотографировался с молодой женщиной. Согласно сообщению Corriere della Sera, глава государства намерен снимать новую квартиру с декабря.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 01.10.21

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