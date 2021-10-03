В Италии частный самолет упал на здание, шесть человек погибли

На севере Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета. Воздушное судно упало на здание.

Как сообщают местные СМИ, авиакатастрофа произошла в городе Сан-Донато-Миланезе. Самолет рухнул на здание, которое находилось на ремонте и пустовало в момент аварии.

На борту находились пять пассажиров и пилот. Все они погибли. После крушения начался пожар. На место прибыли экстренные службы. Также загорелись несколько припаркованных неподалеку автомобилей.

Известно, что самолет летел из Милана на Сардинию. Правоохранители выясняют личности погибших и причины аварии.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 02.10.21

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