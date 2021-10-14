Авиакомпания Alitalia объявила о банкротстве

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование из-за пандемии. Об этом сообщает Euronews.

Сегодня состоится последний рейс Alitalia. Самолет вылетит из столицы Сардинии Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино. С 15 октября рейсы будут совершаться уже под новым брендом – ITA (Italia Trasporto Aereo).

Причиной краха итальянской авиакомпании, основанной в 1946 году, стала пандемия коронавируса. Кроме того, перевозчик не смог выдержать конкуренции со скоростными поездами на внутреннем рынке Италии.

Итальянское правительство потратило на поддержку авиакомпании 13 млрд евро за последние 20 лет. Теперь же менее трети из 10,5 тыс. действующих сотрудников Alitalia перейдут на работу в ITA. Руководство компании также собирается снизить зарплату на 40%.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 11.10.21

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