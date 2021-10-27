Campari и Aperol в следующем году резко подорожают

Итальянская компания по производству напитков Campari намерена в следующем году повысить цены больше, чем обычно, с учетом роста логистических затрат и затрат на сырье. Об этом сообщил глава компании Боб Кунце-Консевиц после публикации экономических результатов деятельности предприятий. Помимо одноименного горького красного аперитива, Campari также владеет другими брендами, такими как аперитивы Aperol и Cinzano, водка Skyy или виски Old Smuggler и Wild Turkey.

«Обычно мы повышаем цены каждый год», – сказал Кунце-Консевиц. – В 2022 году мы планируем более значительный рост, чем обычно, из-за более высоких затрат на все сырье». По его словам, компания будет повышать цены на всех своих основных рынках, включая США.

«В США наблюдается рост потребления, но у нас есть проблемы с поставками в портах и ​​на суше», – сказал Кунце-Консевиц. – Мы делаем все, что в наших силах, чтобы снизить напряженность в цепочке поставок».

В период с января по сентябрь Campari увеличила продажи на 23 процента в годовом исчислении почти до 1,6 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 45 процентов до 360 миллионов евро.

Рим, Елена Васильева

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