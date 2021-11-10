В Палермо прямо на улице лежат 800 гробов с покойниками – на кладбище закончились места

В Палермо на улице под легким навесом лежат 800 гробов с покойниками. Дело в том, что на крупнейшем кладбище города закончились места. Крематорий закрылся больше года назад. Чтобы положить цветы своим близким, порой приходится карабкаться по соседним гробам. Запах такой, что даже под открытыми навесами можно задержаться лишь на краткую молитву, сообщает «Евроньюс».

«Самое отвратительное, самое позорное в этом – что, несмотря на все жалобы и призывы, все эти люди по-прежнему находятся в кошмарной ситуации. Многие гробы рядом с моим отцом уже сильно пахнут и начинают рассыхаться. Муниципалитет и мэр говорят, что решают проблему, что перевезут гробы куда-нибудь – но всё это стоит денег», – делится впечатлениями Марио Раймонди, житель Палермо.

Проблема нехватки места возникла ещё четыре десятилетия назад. За это время, по словам жителей, местные власти даже не приступали к её решению. На фоне пандемии ситуация дошла до предела. Планы нового кладбища обсуждаются уже лет 20, но средств по-прежнему нет, сообщает «Евроньюс».

Палермо, Елена Васильева

Палермо. Другие новости 29.10.21

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