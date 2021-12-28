Итальянец по ошибке дал своей пятилетней дочери кокаин вместо слабительного

Итальянец по ошибке подмешал кокаин в воду своей пятилетней больной дочери на Рождество вместо слабительного. Ребенок попал в больницу Болоньи, но ее состояние уже стабильное, пишет агентство ANSA.

Отец девочки хотел приготовить ей лекарство, но случайно смешал с водой другой порошок, чем планировал изначально. Когда его дочь заболела, он вызвал скорую помощь, которая отвезла ее в больницу в Равенне. Из-за тяжелого состояния ребенок вскоре был переведен в детское реанимационное отделение Болоньи.

В доме, где проживали мужчина и его дочь, следователи обнаружили следы кокаина, что подтвердили врачи больницы. По данным СМИ, отец глубоко сожалеет о своей ошибке. Полиция уже начала уголовное расследование по поводу случившегося.

Рим, Елена Васильева

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