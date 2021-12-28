В Италии неизвестные украсили елку в провинции Прато шариками с Гитлером

Серьезный инцидент зафиксирован в эти дни в Монтемурло – это коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Прато.

Неизвестные повесили на елку, которая находится перед ратушей, дюжину шаров с изображением Адольфа Гитлера с красным сердцем, сообщает агентство ANSA.

Соответствующее сообщение появилось на страничке муниципалитета в Facebook. «Это очень серьезный эпизод, оскорбляющий ценности, на которых зародилась наша республика и наша демократия», – сказала мэр Симоне Каламаи, которая немедленно обратилась в муниципальную полицию. Провокационные шары были сняты с новогоднего дерева.

По мнению представителей мэрии, подобное украшение елки – «жест, который оскорбляет всех тех, кто умер за ценности свободы и мира и кто боролся за то, чтобы дать нам Конституцию и свободу».

«Изображения Гитлера в качестве украшения для рождественской елки являются оскорблением для всего нашего сообщества, собранного в этом символе радости и братства на праздники. Муниципальная полиция уже начала расследование, и вскоре мы сможем установить виновных», – говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что ратушу и всю ее территорию контролируют многочисленные камеры, по ним предполагается найти зачинциков провокации.

Напомним, что Монтемурло был территорией партизан и одним из центров сопротивления Прато против немецкой оккупации и нацистского фашизма.

Прато, Елена Васильева

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