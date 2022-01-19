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Среда, 19 января 2022, 14:53 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

Хакер включил порно итальянским сенаторам

Итальянские сенаторы случайно увидели порнографический мультфильм во время онлайн-конференции. Об этом сообщает портал TheGamer.

Несколько чиновников участвовали в конференции в приложении Zoom. К ним присоединился лауреат Нобелевской премии Джорджо Паризи, а также несогласованный пользователь с ником Алекс Спенс.

В какой-то момент трансляция прервалась и был запущен порно-ролик с участием персонажей компьютерных игр. Технические специалисты пытались восстановить контроль, но нарушитель был удален только через несколько минут.

Сенаторы обратились в правоохранительные органы. По их словам, они подверглись настоящей хакерской атаке.

Рим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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