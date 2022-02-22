Рим шокирован решением Путина по украинскому вопросу

Италия осудила признание независимости Путиным ДНР и ЛНР. «Это серьезное препятствие для поиска дипломатического решения украинского вопроса», – подчеркивает министр иностранных дел страны Эстери Ди Майо, добавив, что правительство готово отчитаться перед парламентом.

«С самого начала кризиса Рим усердно работал над поиском дипломатического решения, твердо защищая суверенитет Киева, но в то же время с убежденностью в том, что канал с Москвой всегда должен оставаться открытым», – сообщает агентство ANSA.

В этом контексте вчерашнее решение Кремля удивило итальянское правительство, собает ANSA. И премьер-министр Марио Драги, который в ближайшие дни планировал встречу с Путиным, следит за развитием ситуации, но предпочитает пока резко не критиковать решения Москвы. «Решение российских властей признать Луганскую и Донецкую республики следует осудить как противоречащее Минским соглашениям и являющееся серьезным препятствием в поиске дипломатического решения», – подчеркнул министр Ди Майо. Он подтвердил, что «Италия продолжает отстаивать целостность и полный суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Путин, – вторил заместитель госсекретаря по европейским делам Энцо Амендола, – хочет переписать историю и навязать свои амбиции верховенству закона». По его мнению, «осуждение должно быть твердым», потому что «мы не можем принять сферы влияния под угрозой оружия». Признание ДНР и ЛНР потрясло и парламент Италии, начиная с некоторых лидеров партий большинства. Для Энрико Летты выбор Путина оказался «неприемлем». Джузеппе Конте считает, что решение Москвы создает «серьезное препятствие на пути диалога сторон».

Карло Календа сослался на прецедент Крыма, заявив, что заявления Путина аналогичны тем, которые использовались в 2014 году. Тем временем, сообщает ANSA, на правоцентристском берегу Сильвио Берлускони собрал высшее руководство Forza Italia, чтобы продолжить работу, в том числе по международным каналам, чтобы избежать эскалации, которая могла бы иметь тревожные последствия для Италии и Европы как с геополитической, так и с энергетической точки зрения. Демократическая партия потребовала внеочередного созыва палаты. Ди Майо заверил, что правительство ко встрече готово, добавив, что «Италия находится в постоянном контакте с европейскими и атлантическими партнерами для координации реакции на заявление президента Российской Федерации».

Рим, Елена Васильева

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