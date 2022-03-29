В Италии склонного к воровству печенья медведя принудительно выселили в горы

В Италии провели специальную операцию по выселению в годы медведя, склонного к воровству печенья.

Животное, которое любит сладости и дружить с домашними питомцами вылавливают уже во второй раз. Оно было доставлено на вертолете в отдаленный горный район после того, как неоднократно появлялся на горнолыжном курорте.

Двухлетнего медвежонка, известного как Хуан Каррито, усыпили и высадили в парке Маджелла в Абруццо в центральной Италии, примерно в 40 км от Роккарасо, города, где он стал звездой после того, как ворвался в пекарню и съел подносы со свежей выпечкой.

«Мы знаем, что в парке есть другие медведи, с которыми он может быть, и мы очень надеемся, что на этот раз он останется там, куда мы его выселили», – рассказал Антонио Антонуччи, биолог из парка, который должен стать для медведя новым домом.

Рим, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»