Американка заплатит 25 тысяч евро за катание на электроскутере по Испанской лестнице

Американская туристка и ее подруга были оштрафованы в Риме за ущерб, причиненный катанием на электрическом скутере по Испанской лестнице. Памятник 18 века в стиле барокко, на котором не разрешают сидеть с 2018 года, в 2015 году прошел дорогостоящий ремонт.

Ущерб, нанесенный мраморной лестнице, оценили в 25 тысяч евро. Инцидент, произошел неделю назад и попал на видео прохожих. В итоге полиция задержала 28-летнюю туристку и ее спутницу на год старше. Оба были оштрафованы и им запретили входить на лестницу, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Британская Guardian пишет, что за две недели до инцидента гость из Саудовской Аравии спустился по лестнице на «Мазерати».

Рим, Елена Васильева

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