Папа Римский активизировал слухи о своей скорой отставке

Папа Римский подогрел слухи о том, что он может уйти в отставку после того, как отложил поездку в Африку и объявил о необычной встрече кардиналов.

Страдающий болью в колене и вынужденный пользоваться инвалидной коляской в ​​последние недели, 85-летний понтифик отложил на прошлой неделе июльскую поездку в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, пишет Daily Mail.

Папа также объявил о необычном решении провести консисторию для назначения новых кардиналов во время каникул в Ватикане и организовал встречи, чтобы гарантировать, что его реформы останутся в силе.

Чрезвычайная консистория состоится 27 августа в католической штаб-квартире – назначения должны получить 21 новый кардинал, 16 из которых будут моложе 80 лет, что позволит избрать преемника на будущем конклаве.

Став папой в 2013 году, аргентинский понтифик назначил 83 кардинала, чтобы определить будущее католической церкви, отчасти для противодействия исторически доминирующему влиянию Европы и для отражения ценностей.

28 августа Франциск посетит Аквилу и гробницу Селестины V – первого папы, отрекшегося от папства в 13 веке.

Затем он присоединяется к кардиналам мира – многие из них впервые встречаются со своими коллегами – в двухдневном обсуждении реформы римской курии, о которой Франциск объявил в марте.

Встряска Римской курии, проведенная Франциском, пытается вернуть церковь к ее пастырским корням, позволяет католикам-мирянам возглавлять департаменты Ватикана и создает дикастерию специально для благотворительной деятельности.

Эти шаги вызвали бурные слухи планах Папы на будущее, включая самые радикальные – о том, что он собирается уйти в отставку.

Когда-то отставка папы была почти немыслимой. Но Бенедикт XVI сломал традицию, отказавшись от правления в 2013 году, сославшись на ухудшение физического и психического здоровья.

В 2014 году, через год после того, как его избрали вместо Бенедикта, сам Франциск сказал репортерам, что, если его здоровье будет мешать его функциям папы, он тоже рассмотрит возможность уйти в отставку.

«Он (Бенедикт) открыл дверь, дверь отставным папам», – сказал тогда понтифик.

Совсем недавно, в мае, как сообщали различные итальянские СМИ, Франциск пошутил о своем колене во время встречи с епископами за закрытыми дверями: «Вместо того, чтобы оперироваться, я уйду в отставку».

Но инсайдеры Ватикана пока не думают, что Франциск находится на грани передачи папских ключей.

Один из источников сообщил AFP: «В окружении Папы большинство людей не очень-то верят в возможность отставки».

По словам итальянского эксперта по Ватикану Марко Полити, слухи внутри островной Римской курии – могущественного руководящего органа католической церкви – не новы и часто подпитываются заинтересованными лицами.

«Эти слухи поощряются противниками папы, которые только и ждут, чтобы Франциск ушел», – сказал он AFP.

По сообщению Ватикана, поездка в Канаду в конце июля по-прежнему входит в расписание понтифика, а пока Папа продолжает получать инъекции в колено и проходит физиотерапию.

В детстве Франсиску частично удалили одно легкое. Сегодня, помимо проблемы с коленом, он страдает от повторяющихся болей в седалищном нерве.

Слухи об отставке также вспыхнули в прошлом году после того, как Папа перенес операцию на толстой кишке, что побудило его сказать испанской радиостанции, что идея бросить папство «даже не приходила мне в голову».

Ватикан, Елена Васильева

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