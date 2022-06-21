В Италии хотят объявить режим бедствия из-за засухи

Власти сразу нескольких регионов Италии готовы объявить режим стихийного бедствия из-за засухи. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Летняя жара обрушилась, в основном, на северную и центральную части страны. Наибольшие риски возникли в областях Пьемонт и Ломбардия, где протекает самая полноводная река Италии По. Ее уровень упал до самого низкого за последние 70 лет из-за отсутствия дождей и снега теплой зимой.

По подсчетам ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti, более четверти (28%) итальянской территории грозит деградация почвы до пустынных условий из-за засухи и жары, которые угрожают аграрному производству.

Власти Пьемонта, Ломбардии, Лацио и Фриули-Венеция-Джулии попросили ввести режим ЧС и присвоить статус стихийного бедствия для сельского хозяйства. В этом случае фермерам можно будет использовать воду из резервуаров для производства электроэнергии.

Рим, Зоя Осколкова

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