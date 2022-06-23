Бывший Папа Римский стал фигурантом иска о сексуальных домогательствах

Бывший Папа Римский Бенедикт стал одним из фигурантов иска о сексуальных домогательствах.

Так называемый декларативный иск был подан 38-летним мужчиной из Баварии, который утверждает, что в детстве подвергался жестокому обращению со стороны священника, сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk (BR) совместно с группой новостей Correctiv и еженедельником Die. Цайт. Согласно иску, Почетный Папа был виновен в том, что, будучи архиепископом Мюнхена с 1977 по 1982 год, «знал все обстоятельства» и «по крайней мере, позволил этому священнику повторить свои действия».

Иск направлен против священника Петра Х., Бенедикта, его преемника на посту архиепископа Мюнхенского Фридриха Веттера и еще одного церковного деятеля. По данным СМИ, мужчине, пожелавшему остаться неизвестным, было от 11 до 12 лет, когда, по его словам, священник показал ему порнографию и изнасиловал.

Дело может стать прецедентом в деле о злоупотреблениях со стороны духовенства, если оно приведет к тому, что возможная вина церковных деятелей будет впервые рассматриваться гражданским судом, сообщает Reuters.

В январском отчете о злоупотреблениях в архиепископии Мюнхена и Фрайзинга в период с 1945 по 2019 год Йозеф Ратцингер, впоследствии Папа Бенедикт XVI, обвиняется в том, что он не принял мер против подозреваемых в сексуальном насилии духовных лиц. Речь идет о четырех эпизодах. В это время Бенедикт был архиепископом Мюнхена.

Позже Бенедикт признал, что в его работе были ошибки в борьбе с сексуальным насилием и попросил прощения. Его адвокаты утверждают, что он не виновен ни в чем напрямую.

Ватикан, Елена Васильева

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