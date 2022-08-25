Итальянец подхватил оспу обезьян, коронавирус и ВИЧ на отдыхе в Испании

Гражданин Италии съездил на отдых в Испанию и вернулся с целым букетом заболеваний, у него выявили оспу обезьян, коронавирус и ВИЧ. Об этом сообщается в статье, опубликованной Journal of Infection.

Когда турист вернулся домой, у него заболело горло, появилась сильная усталость. Тест на коронавирус оказался положительным. В тот же день на теле появились маленькие болезненные пузырьки, которые вскоре начали расти. Мужчина был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Анализ показал, что итальянец болен не только ковидом, но и оспой обезьян. Затем пришел положительный результат на ВИЧ. Пациент сообщил врачам, что в Испании он практиковал незащищенный секс с другими мужчинами.

Ученые пока не берутся предугадать последствия такого набора опасных заболеваний. При этом медики призывают не забывать о нормах безопасности. Несмотря на то, что в XXI веке люди знают и контрацепции, они продолжают практиковать незащищенный секс среди малоизвестных партнеров, что распространено в разных гей-сообществах, особенно в рамках гей-фестивалей.

Мадрид, Зоя Осколкова

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