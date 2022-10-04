В Италии арестовали «проклятую» виллу, принадлежащую русскому олигарху Худайнатову

Итальянские СМИ сообщают о том, что финансовая гвардия страны наложила арест на элитную виллу Альтакьяра в Портофино, которая принадлежит российскому олигарху Эдуарду Худайнатову. Агентство ANSA уточняет, что это уже второй актив предпринимателя, подвергнутый санкциям – первым стала яхта «Шахерезада» длиной 140 метров и стоимостью 640 млн долларов. Итальянская пресса причисляет Худайнатова к ближнему кругу президента России и напоминает, что он внесен в черный список ЕС.

Ограничительные меры, предписанные Комитетом финансовой безопасности и исполненные финансовой гвардией Италии, также касаются виллы в Риме, роскошного автомобиля и акционерного капитала компании в Портофино на общую сумму 57 миллионов долларов.

Вилла Альтакьяра в Портофино, уточняет ANSA, состоит из 30 комнат и более 35 тысяч квадратных метров парка на мысе Портофино. Все это было построено в 1874 году Генрихом Гербертом IV, графом Карнарвоном, который финансировал археологическую экспедицию, которая привела Говарда Картера к открытию гробницы фараона Тутанхамона. Активно бытует легенда о том, что все, кто имел отношение к вскрытию гробницы, были смертельно прокляты.

Лорд Карнавон умер через несколько месяцев после обнаружения гробницы фараона, а его племянник, который жил на построенной в Портофино вилле, погиб при загадочных обстоятельствах, когда упал в море прямо с территории вилы. Точно так же, но уже в 2001 году погибла графиня Вакка Агуста, которая стала последней владелицей «невезучей виллы». После этого данная недвижимость была выставлена на аукцион и после нескольких неудачных попыток и десятка неудачных прямых переговоров была куплена в 2015 году Худайнатовым за 25 миллионов 200 тысяч евро. Худайнатов затеял реконструкцию виллы, но довести до конца пока не успел.

Напомним, что Эдуард Худайнатов – российский предприниматель, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания».

Рим, Елена Васильева

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