Итальянцев арестовали во Франции за то, что они собрали 150 кг белых грибов

Группа итальянцев попалась во Франции «зеленому патрулю» со 150 кг белых грибов, которые они собрали без разрешения и лицензии. Как сообщает итальянская пресса, облавы на лесных браконьеров сейчас идут и в Италии, и во Франции. Одной из групп «тихих охотников» не повезло – машину, груженую белыми грибами, собранными итальянцами в Вогезах, остановили на таможне. Сразу после обнаружения незаконного груза группа итальянцев была арестована. Они бы собрали белые грибы 2 октября, не зная (или, зная, но нарушая закон), что за Альпами максимально допустимый лимит составляет пять килограммов на человека, а сбор более десяти килограммов может наказывается штрафом в размере 45 тысяч евро и лишением свободы на три года.

В Италии

Жесткая борьба с браконьерством идет и в Италии, где лесная полиция проводит рейды чуть ли не в ежедневном режиме весь сезон сбора грибов. Последнее крупное браконьерство было обнаружено в лесах Поджо-Чинольфо, где неизвестные собиратели были вынуждены бросить 40 килограммов белых грибов, чтобы успеть убежать от патруля.

Итальянская пресса уточняет, причина браконьерства часто экономическая: цена килограмма свежих белых грибов в настоящее время составляет около 60 евро.

«Грибы, – объясняют в лестной полиции Италии, – представляют собой важный элемент для правильного баланса леса, и сбор урожая должен основываться на критериях защиты и уважения к природным ресурсам». В качестве наказания в стране предусмотрены штрафы до 300 евро и конфискация собранного урожая. Неправильный сбор грибов может изменить лесную экосистему и нанести ущерб природе, который будет ощущаться десятилетиями.

Париж, Елена Васильева

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