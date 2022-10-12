российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 октября 2022, 09:54 мск

Новости Италия

Новости, Кратко, Популярное

Итальянцев арестовали во Франции за то, что они собрали 150 кг белых грибов

Группа итальянцев попалась во Франции «зеленому патрулю» со 150 кг белых грибов, которые они собрали без разрешения и лицензии. Как сообщает итальянская пресса, облавы на лесных браконьеров сейчас идут и в Италии, и во Франции. Одной из групп «тихих охотников» не повезло – машину, груженую белыми грибами, собранными итальянцами в Вогезах, остановили на таможне. Сразу после обнаружения незаконного груза группа итальянцев была арестована. Они бы собрали белые грибы 2 октября, не зная (или, зная, но нарушая закон), что за Альпами максимально допустимый лимит составляет пять килограммов на человека, а сбор более десяти килограммов может наказывается штрафом в размере 45 тысяч евро и лишением свободы на три года.

В Италии

Жесткая борьба с браконьерством идет и в Италии, где лесная полиция проводит рейды чуть ли не в ежедневном режиме весь сезон сбора грибов. Последнее крупное браконьерство было обнаружено в лесах Поджо-Чинольфо, где неизвестные собиратели были вынуждены бросить 40 килограммов белых грибов, чтобы успеть убежать от патруля.

Итальянская пресса уточняет, причина браконьерства часто экономическая: цена килограмма свежих белых грибов в настоящее время составляет около 60 евро.

«Грибы, – объясняют в лестной полиции Италии, – представляют собой важный элемент для правильного баланса леса, и сбор урожая должен основываться на критериях защиты и уважения к природным ресурсам». В качестве наказания в стране предусмотрены штрафы до 300 евро и конфискация собранного урожая. Неправильный сбор грибов может изменить лесную экосистему и нанести ущерб природе, который будет ощущаться десятилетиями.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Италия, Европа, В мире,