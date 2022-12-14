В Италии потерпел крушение истребитель

В Италии разился истребитель Eurofighter. Об этом сообщается в твиттере Военно-воздушных сил страны.
Авария произошла на острове Сицилия, в районе провинции Трапани. По данным местных СМИ, истребитель потерпел крушение, когда возвращался на базу после тренировочного полета.
На место прибыли сотрудники экстренных служб и следователи. Спасатели обнаружили тело погибшего пилота.
В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.
Рим, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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