Из-за инфляции в Италии стало нерентабельно готовить пиццу

Из-за роста инфляции в Италии стало нерентабельно готовить пиццу. К примеру, выпечка всемирно известной «Маргариты» (самая простая и дешевая пицца) в декабре была на 30 процентов дороже в годовом исчислении, а уровень инфляции составил 12,3 процента. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ежемесячно составляет так называемый индекс «Маргариты». На примере одного из местных традиционных и простых блюд он демонстрирует, как растет стоимость жизни итальянцев.

Сравнение данных Статистического управления Италии и Министерства финансов показывает рост цен на основные ингредиенты для «Маргариты» – муку, помидоры, сыр моцарелла и оливковое масло.

Bloomberg также рассчитал потребление электроэнергии, необходимой для выпечки пиццы в домашней электрической печи.

Выяснилось, что стоимость домашнего производства увеличилась гораздо значительнее, чем если остановить свой выбор на готовом варианте. Цена замороженный полуфабрикат увеличилась всего на 9,9 процента, вероятно, из-за эффекта массовости производтсва.

Помимо цен на энергоносители, самый резкий скачок цен в индексе произошел с моцареллой, которая подорожала почти на 27 процентов. За ней следует мука, подорожавшая почти на 22 процента.

Эти и другие ингредиенты довольно распространены в покупательской корзине типичного итальянского домохозяйства, хотя не все находят время для приготовления пиццы дома.

Итальянское правительство пытается помочь гражданам со счетами. Чтобы им было легче платить за газ и электричество, Рим выделил на эту помощь 75 млрд евро.

Рим, Елена Васильева

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