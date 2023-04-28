В Италии поймали мафиози после пяти лет поисков

В Италии задержали лидера мафиозной группировки Ндрангета. Паскуале Бонавота скрывался от правоохранителей на протяжении пяти лет. Об этом сообщает The Guardian.

Босс мафии пустился в бега в ноябре 2018 года вскоре после того, как его приговорили к пожизненному тюремному заключению. Бонавоту признали виновным в двух убийствах, он также был включен в список самых опасных преступников Италии.

Мафиози арестовали в городе Генуя. Бонавота был задержан у городского собора, при себе у него было поддельное удостоверение личности.

По данным следствия, Бонавота отвечал за интересы Ндрангеты в игорном бизнесе и наркоторговле на территории Рима.

Рим, Зоя Осколкова

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