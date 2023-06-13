Завтра Берлускони устроят государственные похороны

Завтра в Милане пройдут похороны Сильвио Бергускони, который внезапно скончался 12 июня 2023 года.

Как сообщает агентство АНСАтраурная церемония пройдет на государственном уровне.

Четырехкратный премьер Италии умер накануне в больнице Сан-Рафареле.

Ему было 86 лет, и он какое-то время боролся с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, последним в длинной череде болезней, от которых страдал Берлусконе.

Последний раз Берлускони был выписан из больницы19 мая после 45 дней лечения пневмонии и проблем с почками, а также после лечения лейкемии. В лечебное учреждение политик вернулся 9 июня, но его состояние не носило угрожающего характера и ничто не предвещало внезапной смерти, пишет ANSA. Берлускони до конца работал над реорганизацией партии в преддверии следующих европейских выборов.

Когда 12 июня ситуация вокруг Берлускони обострилась, семье срочно позвонили. Бывший премьер скончался около 9:30. «Уважаемый президент. Прошу прощения, но не могу найти слов», – с разбитым сердцем написал в Twitter главный врач Сан-Раффаэле, личный врач бывшего премьера, лечивший его вместе с гематологом Фабио Чичери, Альберто Зангрилло.

Известие о смерти Берлусконе быстро облетело весь мир, и слова соболезнования начали быстро поступать от друзей и союзников, а также от его противников, начиная с исторического соперника Романо Проди, который признал «большое влияние» Берлусконе на страну, от Элли Шляйн до лидера движения «Пять звезд» Джузеппе Конте. «Он был борцом», который научил Италию «не сдаваться», – сказала премьер-министр Джорджия Мелони. Владимир Путин, пораженный «невосполнимой утратой», добрым словом вспомнил своего «верного друга».

«Берлускони был великим политическим лидером, оставившим след в истории нашей республики, повлиявшим на парадигмы, обычаи и языки», – подчеркнул президент Италии Серджио Маттарелла, который завтра прибудет в Милан на государственные похороны. Церемонию проведет архиепископ Марио Дельпини. 14 июня в Италии будет объявлен национальный траур.

Рим, Елена Васильева

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